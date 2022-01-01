Katalog firm
Celonis Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Celonis wynosi od $42,346 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Biznesowy na dolnym końcu do $205,800 dla Zasoby Ludzkie na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Celonis. Ostatnia aktualizacja: 9/10/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
IC1 $69.5K
IC2 $102K
IC3 $120K
IC4 $160K

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Menedżer Produktu
Median $150K
Inżynier Sprzedaży
Median $170K

Analityk Biznesowy
Median $42.3K
Konsultant Zarządzania
Median $200K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $178K
Projektant Produktu
Median $94.3K
Obsługa Klienta
$181K
Sukces Klienta
$201K
Menedżer Analityki Danych
$89.5K
Analityk Danych
$89.1K
Analityk Finansowy
$63.8K
Zasoby Ludzkie
$206K
Marketing
$88.6K
Operacje Marketingowe
$90.5K
Menedżer Partnerów
$131K
Menedżer Programu
$164K
Menedżer Projektu
$159K
Sprzedaż
$115K
Architekt Rozwiązań
$94.5K

Architekt Danych

Menedżer Programu Technicznego
$201K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Celonis, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Celonis, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)

Najczęściej zadawane pytania

The highest paying role reported at Celonis is Zasoby Ludzkie at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $205,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Celonis is $125,214.

