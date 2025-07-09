Katalog firm
New Jersey Institute of Technology
New Jersey Institute of Technology Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w New Jersey Institute of Technology wynosi od $31,044 całkowitej rekompensaty rocznie dla Asystent Administracyjny na dolnym końcu do $135,320 dla Menedżer Programu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników New Jersey Institute of Technology. Ostatnia aktualizacja: 9/16/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $83.2K
Asystent Administracyjny
$31K
Analityk Danych
$42.4K

Menedżer Programu
$135K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w New Jersey Institute of Technology jest Menedżer Programu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $135,320. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w New Jersey Institute of Technology wynosi $62,816.

