Minsait
Minsait Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Minsait wynosi od $23,619 całkowitej rekompensaty rocznie dla Menedżer Programu Technicznego na dolnym końcu do $48,536 dla Konsultant Zarządzania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Minsait. Ostatnia aktualizacja: 9/16/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $40.2K

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Analityk Biznesowy
Median $31.4K
Analityk Danych
Median $26.6K

Analityk Danych
$38.3K
Technolog Informacyjny (IT)
$46.4K
Konsultant Zarządzania
$48.5K
Menedżer Programu Technicznego
$23.6K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Minsait jest Konsultant Zarządzania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $48,536. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Minsait wynosi $38,258.

Inne zasoby