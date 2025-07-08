Katalog firm
Miniso
Miniso Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Miniso wynosi od $6,733 całkowitej rekompensaty rocznie dla Sprzedaż na dolnym końcu do $167,969 dla Analityk Danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Miniso. Ostatnia aktualizacja: 11/27/2025

Analityk Danych
$168K
Sprzedaż
$6.7K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Miniso jest Analityk Danych at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $167,969. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Miniso wynosi $87,351.

