Mercari
Mercari Menedżer Programów Technicznych Pensje

Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Mercari. Ostatnia aktualizacja: 11/2/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$190K - $216K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$165K$190K$216K$241K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W Mercari, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33.3% uprawnia w 1st-ROK (8.32% kwartalnie)

  • 33.3% uprawnia w 2nd-ROK (8.32% kwartalnie)

  • 33.3% uprawnia w 3rd-ROK (8.32% kwartalnie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Programów Technicznych w Mercari in United States wynosi rocznie $240,917. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Mercari dla stanowiska Menedżer Programów Technicznych in United States wynosi $165,375.

