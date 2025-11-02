Wynagrodzenie Analityk Danych in Japan w Mercari wynosi ¥8.74M year dla MG3. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Mercari. Ostatnia aktualizacja: 11/2/2025
Średnie Całkowite Wynagrodzenie
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥8.74M
¥6.91M
¥0
¥1.83M
MG4
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.3%
ROK 3
W Mercari, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:
33.3% uprawnia w 1st-ROK (8.32% kwartalnie)
33.3% uprawnia w 2nd-ROK (8.32% kwartalnie)
33.3% uprawnia w 3rd-ROK (8.32% kwartalnie)