Hyphen
Hyphen Projektant Produktu Pensje

Średnia całkowita rekompensata Projektant Produktu in Portugal w Hyphen wynosi od €32.7K do €44.7K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Hyphen. Ostatnia aktualizacja: 12/7/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$40.8K - $48.4K
Portugal
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$37.6K$40.8K$48.4K$51.5K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w Hyphen?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Projektant Produktu w Hyphen in Portugal wynosi rocznie €44,718. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Hyphen dla stanowiska Projektant Produktu in Portugal wynosi €32,663.

