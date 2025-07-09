Katalog firm
Hepsiburada
Hepsiburada Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Hepsiburada wynosi od $21,561 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Danych na dolnym końcu do $71,935 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Hepsiburada. Ostatnia aktualizacja: 9/14/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $33K
Analityk Danych
$21.6K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$71.9K

Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Hepsiburada jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $71,935. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Hepsiburada wynosi $33,000.

Inne zasoby