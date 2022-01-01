Katalog firm
Gilead Sciences
Gilead Sciences Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Gilead Sciences wynosi od $89,550 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inwestor Venture Capital na dolnym końcu do $349,238 dla Rozwój Korporacyjny na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Gilead Sciences. Ostatnia aktualizacja: 9/1/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $140K
Analityk Danych
Median $223K
Analityk Finansowy
Median $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Menedżer Programu
Median $212K
Menedżer Projektu
Median $178K
Analityk Biznesowy
Median $263K
Technolog Informacyjny (IT)
Median $220K
Menedżer Produktu
Median $170K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $295K
Inżynier Biomedyczny
$151K
Rozwój Korporacyjny
$349K
Menedżer Analityki Danych
$208K
Prawny
$291K
Konsultant Zarządzania
$156K
Operacje Marketingowe
$141K
Projektant Produktu
$203K
Menedżer Projektowania Produktu
$182K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
$182K
Architekt Rozwiązań
$254K

Architekt Danych

Menedżer Programu Technicznego
$244K
Inwestor Venture Capital
$89.6K
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Gilead Sciences, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Gilead Sciences jest Rozwój Korporacyjny at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $349,238. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Gilead Sciences wynosi $208,035.

