Katalog firm
Regeneron
Regeneron Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Regeneron wynosi od $75,000 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Biomedyczny na dolnym końcu do $238,085 dla Architekt Rozwiązań na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Regeneron. Ostatnia aktualizacja: 10/24/2025

Analityk Danych
Median $210K
Inżynier Biomedyczny
Median $75K
Inżynier Oprogramowania
Median $105K

Inżynier Automatyki
$89.6K
Analityk Danych
$109K
Menedżer Analityki Danych
$199K
Inżynier Elektryk
$117K
Założyciel
$96.5K
Inżynier Mechanik
$111K
Menedżer Produktu
$199K
Menedżer Programu
$181K
Architekt Rozwiązań
$238K
Inwestor Venture Capital
$184K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Regeneron jest Architekt Rozwiązań at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $238,085. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Regeneron wynosi $117,316.

