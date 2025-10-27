Katalog firm
Genesys
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

Genesys Inżynier Oprogramowania Pensje

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in United States w Genesys wynosi od $92.4K year dla L1 do $181K year dla L5. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $140K. Ostatnia aktualizacja: 10/27/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L1
Associate Software Engineer(Poziom początkujący)
$92.4K
$90.2K
$0
$2.2K
L2
Software Engineer
$118K
$112K
$0
$6.3K
L3
Senior Software Engineer
$140K
$128K
$2.9K
$8.8K
L4
Lead Software Engineer
$186K
$163K
$0
$23.1K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Wynagrodzenia stażowe

Jakie są poziomy kariery w Genesys?

Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Genesys in United States wynosi rocznie $237,300. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Genesys dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in United States wynosi $136,600.

Inne zasoby