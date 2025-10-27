Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in United States w Genesys wynosi od $92.4K year dla L1 do $181K year dla L5. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $140K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Genesys. Ostatnia aktualizacja: 10/27/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L1
$92.4K
$90.2K
$0
$2.2K
L2
$118K
$112K
$0
$6.3K
L3
$140K
$128K
$2.9K
$8.8K
L4
$186K
$163K
$0
$23.1K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
