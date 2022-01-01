Katalog firm
Ultimate Software
Ultimate Software Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Ultimate Software wynosi od $70,745 całkowitej rekompensaty rocznie dla Technolog Informacyjny (IT) na dolnym końcu do $189,945 dla Analityk Danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Ultimate Software. Ostatnia aktualizacja: 9/21/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $110K
Analityk Biznesowy
$99.5K
Analityk Danych
$190K

Technolog Informacyjny (IT)
$70.7K
Projektant Produktu
$76.9K
Menedżer Produktu
$184K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Ultimate Software jest Analityk Danych at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $189,945. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Ultimate Software wynosi $104,875.

Inne zasoby