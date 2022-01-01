Katalog firm
Fidelity Investments
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

Fidelity Investments Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Fidelity Investments wynosi od $7,960 całkowitej rekompensaty rocznie dla Zasoby Ludzkie na dolnym końcu do $446,667 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Fidelity Investments. Ostatnia aktualizacja: 9/5/2025

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Inżynier Oprogramowania
L3 $89.4K
L4 $112K
L5 $148K
L6 $185K
L7 $240K
L8 $241K
L9|VP Software Engineering $447K

Inżynier Oprogramowania Mobilnego

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Zapewnienia Jakości (QA)

Inżynier Danych

Inżynier Oprogramowania Produkcyjnego

Inżynier DevOps

Inżynier Niezawodności Witryny

Inżynier Kryptowalut

Inżynier Systemów

Analityk Danych
L3 $99.6K
L4 $137K
L5 $180K
L6 $193K
L7 $231K
Menedżer Produktu
L5 $176K
L6 $174K
L7 $198K
L8 $291K
L9 $332K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
L5 $273K
L6 $192K
L7 $213K
L8 $293K
Analityk Biznesowy
L4 $80.9K
L5 $112K
L6 $109K
Technolog Informacyjny (IT)
L3 $82.8K
L5 $119K
L6 $159K
Architekt Rozwiązań
L6 $166K
L7 $233K

Architekt Danych

Architekt Chmury

Cloud Security Architect

Analityk Finansowy
L3 $69.6K
L6 $138K
Obsługa Klienta
Median $60K
Projektant Produktu
L4 $105K
L5 $140K

Projektant UX

Analityk Danych
L3 $73.3K
L4 $87.4K
Konsultant Zarządzania
Median $160K
Menedżer Projektu
Median $163K
Menedżer Analityki Danych
Median $250K
Marketing
Median $155K
Menedżer Programu
Median $192K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
Median $138K
Sprzedaż
Median $96K
Badacz UX
Median $240K
Aktuariusz
Median $135K
Menedżer Programu Technicznego
Median $98K
Inwestor Venture Capital
Median $185K

Dyrektor

Księgowy
$102K

Księgowy Techniczny

Asystent Administracyjny
$60.2K
Operacje Biznesowe
$69.2K
Inżynier Elektryk
$398K
Zasoby Ludzkie
$8K
Menedżer Projektowania Produktu
$234K
Rekruter
$70.4K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Fidelity Investments, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Masz pytanie? Zapytaj społeczność.

Odwiedź społeczność Levels.fyi, aby nawiązać kontakt z pracownikami różnych firm, otrzymać porady kariery i więcej.

Odwiedź teraz!

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Fidelity Investments jest Inżynier Oprogramowania at the L9|VP Software Engineering level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $446,667. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Fidelity Investments wynosi $157,072.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Fidelity Investments

Powiązane firmy

  • Vanguard
  • Fisher Investments
  • Dimensional Fund Advisors
  • Bankers Healthcare Group
  • PIMCO
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby