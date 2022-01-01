Vanguard Wynagrodzenia

Katalog firm
Wynagrodzenie w Vanguard wynosi od $50,250 całkowitej rekompensaty rocznie dla Sukces Klienta na dolnym końcu do $348,250 dla Operacje Biznesowe na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Vanguard. Ostatnia aktualizacja: 9/7/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
TI05 $104K
TS01 $125K
TS02 $146K
TS03 $183K
TS04 $243K

Inżynier Uczenia Maszynowego

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Zapewnienia Jakości (QA)

Inżynier Danych

Analityk Danych
TS02 $132K
TS03 $173K
Menedżer Produktu
Median $142K

Projektant Produktu
Median $120K

Projektant UX

Analityk Danych
TS02 $133K
TS03 $153K
Menedżer Projektu
Median $128K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $195K
Księgowy
Median $103K

Księgowy Techniczny

Badacz UX
Median $128K
Analityk Finansowy
Median $85K
Technolog Informacyjny (IT)
Median $115K
Marketing
Median $189K
Architekt Rozwiązań
Median $200K

Architekt Danych

Cloud Security Architect

Menedżer Programu Technicznego
Median $200K
Operacje Biznesowe
$348K
Analityk Biznesowy
$144K
Obsługa Klienta
$137K
Sukces Klienta
$50.3K
Zasoby Ludzkie
$74.2K
Prawny
$101K
Konsultant Zarządzania
$249K
Operacje Marketingowe
$131K
Menedżer Programu
$216K
Sprzedaż
$55.7K
Najczęściej zadawane pytania

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Vanguard הוא Operacje Biznesowe at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $348,250. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Vanguard הוא $134,989.

