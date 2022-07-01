Katalog firm
Extole
Extole Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Extole wynosi od $25,186 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $99,500 dla Architekt Rozwiązań na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Extole. Ostatnia aktualizacja: 9/10/2025

$160K

Analityk Danych
$43.8K
Technolog Informacyjny (IT)
$27.6K
Menedżer Produktu
$36.2K

Inżynier Oprogramowania
$25.2K
Architekt Rozwiązań
$99.5K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Extole jest Architekt Rozwiązań at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $99,500. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Extole wynosi $36,180.

Inne zasoby