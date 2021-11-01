Katalog firm
Excella
Pracujesz tu? Zgłoś swoją firmę

Excella Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Excella waha się od $78,390 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Analityk biznesowy na dolnym końcu do $185,925 dla Konsultant zarządzania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Excella. Ostatnia aktualizacja: 8/11/2025

$160K

Zarób, nie daj się wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. USD (czasami ponad 300 tys. USD).Wynegocjuj swoje wynagrodzenie lub swój przegląd CV przez prawdziwych ekspertów – rekruterów, którzy robią to na co dzień.

Inżynier oprogramowania
Median $102K
Analityk biznesowy
$78.4K
Naukowiec danych
$158K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Konsultant zarządzania
$186K
Projektant produktu
$95.5K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$183K
Brakuje Twojego stanowiska?

Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Excella to Konsultant zarządzania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $185,925. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Excella wynosi $129,893.

Polecane oferty pracy

    Nie znaleziono polecanych ofert pracy dla Excella

Powiązane firmy

  • HCL Global Systems
  • Genesys
  • SAS Software
  • Ultimate Software
  • Esri
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby