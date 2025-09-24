Katalog firm
Ericsson
Ericsson Inżynier Oprogramowania Pensje

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Sweden w Ericsson wynosi od SEK 426K year dla JS4 do SEK 945K year dla JS8. Medianna pakietu rekompensaty in Sweden year wynosi w sumie SEK 690K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Ericsson. Ostatnia aktualizacja: 9/24/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
JS4
(Poziom początkujący)
SEK 426K
SEK 426K
SEK 0
SEK 0
JS5
SEK 525K
SEK 512K
SEK 10.1K
SEK 2.9K
JS6
SEK 653K
SEK 640K
SEK 7.1K
SEK 5.6K
JS7
SEK 697K
SEK 696K
SEK 809.9
SEK 0
SEK 1.56M

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Wynagrodzenia stażowe

Jakie są poziomy kariery w Ericsson?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Ericsson in Sweden wynosi rocznie SEK 944,867. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Ericsson dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Sweden wynosi SEK 690,490.

