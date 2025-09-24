Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Sweden w Ericsson wynosi od SEK 426K year dla JS4 do SEK 945K year dla JS8. Medianna pakietu rekompensaty in Sweden year wynosi w sumie SEK 690K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Ericsson. Ostatnia aktualizacja: 9/24/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
JS4
SEK 426K
SEK 426K
SEK 0
SEK 0
JS5
SEK 525K
SEK 512K
SEK 10.1K
SEK 2.9K
JS6
SEK 653K
SEK 640K
SEK 7.1K
SEK 5.6K
JS7
SEK 697K
SEK 696K
SEK 809.9
SEK 0
