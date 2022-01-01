Katalog firm
Ciena
Ciena Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Ciena wynosi od $33,419 całkowitej rekompensaty rocznie dla Redaktor Techniczny na dolnym końcu do $275,000 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Ciena. Ostatnia aktualizacja: 10/13/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
P1 $69.7K
P2 $84.9K
P3 $108K
P4 $105K

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Sieci

Inżynier Zapewnienia Jakości (QA)

Embedded Systems Software Engineer

Inżynier Sprzętu
P1 $67.7K
P3 $105K
P4 $155K

ASIC Engineer

Inżynier Optyk
Median $83.1K

Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $275K
Analityk Biznesowy
$86.7K
Obsługa Klienta
$87.3K
Menedżer Analityki Danych
$139K
Analityk Danych
$78.9K
Konsultant Zarządzania
$180K
Marketing
$252K
Inżynier Mechanik
$66.8K
Projektant Produktu
$101K
Sprzedaż
Median $116K
Inżynier Sprzedaży
$150K
Architekt Rozwiązań
$110K
Menedżer Programu Technicznego
$95.8K
Redaktor Techniczny
$33.4K
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Ciena, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Ciena jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $275,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Ciena wynosi $103,078.

