DraftKings Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń DraftKings waha się od $86,028 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Rekruter na dolnym końcu do $302,625 dla Kierownik inżynierii oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy DraftKings. Ostatnia aktualizacja: 8/18/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
L10 $155K
L9 $207K
L8 $253K
L7 $267K

Inżynier oprogramowania backend

Inżynier oprogramowania full-stack

Inżynier danych

Inżynier niezawodności systemu

Kierownik inżynierii oprogramowania
L7 $249K
L6 $303K
Menedżer produktu
L8 $205K
L7 $193K

Analityk biznesowy
Median $112K
Naukowiec danych
Median $175K
Analityk danych
Median $90K
Projektant produktu
Median $148K
Kierownik nauki o danych
$265K
Analityk finansowy
$159K
Marketing
$124K
Kierownik programu
$92.5K
Rekruter
$86K
Harmonogram nabywania praw

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Rodzaj akcji
RSU

W firmie DraftKings, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi nabywania praw:

  • 25% nabywa się w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% nabywa się w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% nabywa się w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% nabywa się w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)

FAQ

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ DraftKings คือ Kierownik inżynierii oprogramowania at the L6 level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $302,625 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ DraftKings คือ $175,000

