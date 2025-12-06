Katalog firm
Dell Technologies
Dell Technologies Menedżer Programów Technicznych Pensje

Wynagrodzenie Menedżer Programów Technicznych in United States w Dell Technologies wynosi od $138K year dla L5 do $198K year dla L9. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $165K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Dell Technologies. Ostatnia aktualizacja: 12/6/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
TPM I
L5
$138K
$138K
$0
$0
TPM II
L6
$196K
$171K
$9K
$16.4K
Senior TPM
L7
$177K
$152K
$8.4K
$16.7K
Principal TPM
L8
$152K
$141K
$1.9K
$9K
Harmonogram Uprawnień

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W Dell Technologies, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33.3% uprawnia w 1st-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.3% uprawnia w 2nd-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.3% uprawnia w 3rd-ROK (33.30% rocznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Programów Technicznych w Dell Technologies in United States wynosi rocznie $280,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Dell Technologies dla stanowiska Menedżer Programów Technicznych in United States wynosi $170,000.

