  • Pensje
  • Architekt Rozwiązań

  • Wszystkie pensje Architekt Rozwiązań

Continental Architekt Rozwiązań Pensje

Wynagrodzenie Architekt Rozwiązań in India w Continental wynosi ₹2.61M year dla Solution Architect. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Continental. Ostatnia aktualizacja: 10/28/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

₹2.19M - ₹2.57M
India
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
₹1.91M₹2.19M₹2.57M₹2.73M
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Associate Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Solution Architect
₹2.61M
₹2.46M
₹0
₹151K
Senior Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Pokaż 2 Więcej poziomów
Jakie są poziomy kariery w Continental?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Architekt Rozwiązań w Continental in India wynosi rocznie ₹2,731,936. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Continental dla stanowiska Architekt Rozwiązań in India wynosi ₹1,914,690.

Inne zasoby