Katalog firm
Henkel
Henkel Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Henkel wynosi od $14,250 całkowitej rekompensaty rocznie dla Sprzedaż na dolnym końcu do $129,350 dla Inżynier Mechanik na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Henkel. Ostatnia aktualizacja: 9/14/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $107K
Analityk Biznesowy
$62.7K
Inżynier Chemik
$93K

Analityk Danych
$119K
Analityk Danych
$48.4K
Analityk Finansowy
$70.5K
Bankier Inwestycyjny
$77.4K
Inżynier Materiałowy
$74.6K
Inżynier Mechanik
$129K
Projektant Produktu
$94.1K
Menedżer Produktu
$70.2K
Menedżer Projektu
$102K
Sprzedaż
$14.2K
Inwestor Venture Capital
$68.5K
Najczęściej zadawane pytania

The highest paying role reported at Henkel is Inżynier Mechanik at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $129,350. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Henkel is $76,005.

