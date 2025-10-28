Katalog firm
Continental
Continental Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) Pensje

Średnia całkowita rekompensata Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) w Continental wynosi od RON 40.5K do RON 57.7K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Continental. Ostatnia aktualizacja: 10/28/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

RON 46.4K - RON 54.3K
Romania
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
RON 40.5KRON 46.4KRON 54.3KRON 57.7K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w Continental?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) w Continental wynosi rocznie RON 57,730. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Continental dla stanowiska Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) wynosi RON 40,460.

Inne zasoby