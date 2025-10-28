Katalog firm
Mediana pakietu rekompensaty Analityk Danych in India w Continental wynosi ₹2.8M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Continental. Ostatnia aktualizacja: 10/28/2025

Mediana Pakietu
company icon
Continental
Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Łącznie rocznie
₹2.8M
Poziom
L2
Podstawa
₹2.8M
Stock (/yr)
₹0
Premia
₹0
Lata w firmie
4 Lata
Lata doświadczenia
7 Lata
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Danych w Continental in India wynosi rocznie ₹2,852,770. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Continental dla stanowiska Analityk Danych in India wynosi ₹1,802,692.

