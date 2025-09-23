Katalog firm
Comcast
  • Pensje
  • Analityk Danych

  • Wszystkie pensje Analityk Danych

Comcast Analityk Danych Pensje

Wynagrodzenie Analityk Danych in United States w Comcast wynosi od $127K year dla Data Scientist 2 do $156K year dla Senior Data Scientist. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $143K. Ostatnia aktualizacja: 9/23/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Data Scientist 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Data Scientist 2
$127K
$117K
$3.3K
$6.7K
Data Scientist 3
$126K
$111K
$12.1K
$3.3K
Senior Data Scientist
$156K
$125K
$20.5K
$10K
$160K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Harmonogram Uprawnień

15%

ROK 1

15%

ROK 2

15%

ROK 3

15%

ROK 4

40%

ROK 5

Typ Akcji
RSU + Options

W Comcast, RSU + Options podlegają 5-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 15% uprawnia w 1st-ROK (15.00% rocznie)

  • 15% uprawnia w 2nd-ROK (15.00% rocznie)

  • 15% uprawnia w 3rd-ROK (15.00% rocznie)

  • 15% uprawnia w 4th-ROK (15.00% rocznie)

  • 40% uprawnia w 5th-ROK (40.00% rocznie)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU + Options

W Comcast, RSU + Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Danych w Comcast in United States wynosi rocznie $179,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Comcast dla stanowiska Analityk Danych in United States wynosi $124,400.

Inne zasoby