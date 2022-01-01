Disney Wynagrodzenia

Katalog firm
Wynagrodzenie w Disney wynosi od $50,250 całkowitej rekompensaty rocznie dla Asystent Administracyjny na dolnym końcu do $477,667 dla Menedżer Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Disney. Ostatnia aktualizacja: 9/3/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Software Engineer I $140K
Software Engineer II $173K
Senior Software Engineer $210K
Lead Software Engineer $309K

Inżynier Uczenia Maszynowego

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Zapewnienia Jakości (QA)

Inżynier Danych

Inżynier Oprogramowania Produkcyjnego

Inżynier Bezpieczeństwa Oprogramowania

Inżynier Niezawodności Witryny

Programista Stron Internetowych

Menedżer Produktu
P2 $147K
P3 $180K
P4 $251K
P5 $397K
P6 $409K
P7 $478K
Projektant Produktu
L1 $153K
L2 $133K
L3 $162K
L4 $160K

Projektant UX

Menedżer Inżynierii Oprogramowania
M2 $371K
M3 $322K
M5 $358K
Analityk Finansowy
Median $109K
Analityk Danych
Data Scientist $143K
Senior Data Scientist $203K
Analityk Danych
Median $120K
Menedżer Programu Technicznego
Median $180K
Menedżer Projektu
Associate Project Manager $95.8K
Project Manager $110K
Senior Project Manager $159K
Analityk Biznesowy
Business Analyst $91.4K
Senior Business Analyst $151K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
Median $158K
Sprzedaż
Median $99.5K

Menedżer ds. Klientów

Menedżer Analityki Danych
Median $400K
Menedżer Programu
Median $180K
Menedżer Projektowania Produktu
Median $328K
Architekt Rozwiązań
Median $416K

Architekt Danych

Cloud Security Architect

Badacz UX
Median $158K
Obsługa Klienta
Median $60K
Zasoby Ludzkie
Median $140K
Księgowy
Median $85K

Księgowy Techniczny

Rozwój Biznesu
Median $165K
Technolog Informacyjny (IT)
Median $178K
Operacje Marketingowe
Median $150K
Rekruter
Median $115K
Asystent Administracyjny
$50.3K
Operacje Biznesowe
$296K
Menedżer Operacji Biznesowych
$53.6K
Inżynier Automatyki
$93.5K
Rozwój Korporacyjny
$226K
Projektant Graficzny
$90.5K
Inżynier Sprzętu
$85.6K
Prawny
Median $266K
Konsultant Zarządzania
$86.2K
Marketing
$209K

Menedżer Marketingu Produktu

Całkowite Wynagrodzenia
$148K
Inwestor Venture Capital
$95.9K

Analityk

Harmonogram Uprawnień

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W Disney, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33.3% uprawnia w 1st-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.3% uprawnia w 2nd-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.3% uprawnia w 3rd-ROK (33.30% rocznie)

33%

ROK 1

33%

ROK 2

34%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W Disney, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33% uprawnia w 1st-ROK (16.50% półrocznie)

  • 33% uprawnia w 2nd-ROK (16.50% półrocznie)

  • 34% uprawnia w 3rd-ROK (17.00% półrocznie)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Disney, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Disney jest Menedżer Produktu at the P7 level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $477,667. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Disney wynosi $158,000.

Inne zasoby