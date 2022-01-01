Disney Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Disney wynosi od $50,250 całkowitej rekompensaty rocznie dla Asystent Administracyjny na dolnym końcu do $477,667 dla Menedżer Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Disney. Ostatnia aktualizacja: 9/3/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.3%
ROK 3
W Disney, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:
33.3% uprawnia w 1st-ROK (33.30% rocznie)
33.3% uprawnia w 2nd-ROK (33.30% rocznie)
33.3% uprawnia w 3rd-ROK (33.30% rocznie)
33%
ROK 1
33%
ROK 2
34%
ROK 3
W Disney, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:
33% uprawnia w 1st-ROK (16.50% półrocznie)
33% uprawnia w 2nd-ROK (16.50% półrocznie)
34% uprawnia w 3rd-ROK (17.00% półrocznie)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Disney, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)
Odwiedź społeczność Levels.fyi, aby nawiązać kontakt z pracownikami różnych firm, otrzymać porady kariery i więcej.