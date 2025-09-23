Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in United States w Citadel wynosi od $405K year dla L1 do $608K year dla L5. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $525K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Citadel. Ostatnia aktualizacja: 9/23/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L1
$405K
$307K
$6.6K
$91K
L2
$427K
$275K
$0
$152K
L3
$542K
$286K
$12K
$244K
L4
$469K
$241K
$0
$228K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
