Ramp Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Ramp wynosi od $76,380 całkowitej rekompensaty rocznie dla Obsługa Klienta na dolnym końcu do $595,400 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Ramp. Ostatnia aktualizacja: 10/25/2025

Ramp logo
Inżynier Oprogramowania
New Grad Software Engineer $186K
Software Engineer $299K
Senior Software Engineer $409K
Staff Software Engineer $595K

Inżynier Oprogramowania Frontend

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Projektant Produktu
Median $189K

Projektant UX

Projektant Stron Internetowych

Rekruter
Median $135K

Menedżer Produktu
Median $275K
Marketing
Median $200K

Menedżer Marketingu Produktu

Operacje Biznesowe
$149K
Analityk Biznesowy
$261K
Obsługa Klienta
$76.4K
Analityk Danych
$161K
Zasoby Ludzkie
$333K
Sprzedaż
$258K
Cybersecurity Analyst
$291K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$269K
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Ramp, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Ramp jest Inżynier Oprogramowania at the Staff Software Engineer level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $595,400. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Ramp wynosi $259,416.

