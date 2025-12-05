Katalog firm
Cigna
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Księgowy

  • Wszystkie pensje Księgowy

Cigna Księgowy Pensje

Średnia całkowita rekompensata Księgowy in United States w Cigna wynosi od $93.8K do $133K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Cigna. Ostatnia aktualizacja: 12/5/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$106K - $121K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$93.8K$106K$121K$133K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 2 więcej Księgowy zgłoszeń w Cigna aby odblokować!

Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!

💰 Zobacz wszystkie Wynagrodzenia

💪 Dodaj dane Twoje wynagrodzenie


Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W Cigna, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)



Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Księgowy oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Księgowy w Cigna in United States wynosi rocznie $133,340. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Cigna dla stanowiska Księgowy in United States wynosi $93,790.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Cigna

Powiązane firmy

  • Optum
  • CVS Health
  • Humana
  • Aetna
  • Amwell
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cigna/salaries/accountant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.