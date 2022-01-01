Katalog firm
Aetna
Aetna Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Aetna waha się od $25,425 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Projektant produktu na dolnym końcu do $258,703 dla Architekt rozwiązań na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Aetna. Ostatnia aktualizacja: 8/15/2025

$160K

Naukowiec danych
PRF2 $136K
PRF3 $161K
PRF4 $190K

Informatyka zdrowia

Inżynier oprogramowania
PRF1 $99K
PRF2 $133K
PRF3 $162K
PRF4 $172K

Inżynier danych

Aktuariusz
Median $141K

Menedżer produktu
Median $201K
Specjalista IT
Median $102K
Księgowy
$95.1K
Analityk biznesowy
$101K
Rozwój biznesu
$115K
Inżynier budownictwa
$58.8K
Analityk danych
$115K
Analityk finansowy
$82.6K
Konsultant zarządzania
$172K
Projektant produktu
$25.4K
Kierownik projektu
$98K
Sprzedaż
$101K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$199K
Architekt rozwiązań
$259K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Aetna to Architekt rozwiązań at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $258,703. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Aetna wynosi $124,355.

