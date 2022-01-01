Katalog firm
CFGI
Pracujesz tu? Zgłoś swoją firmę

CFGI Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń CFGI waha się od $84,575 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Analityk finansowy na dolnym końcu do $131,340 dla Konsultant zarządzania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy CFGI. Ostatnia aktualizacja: 8/17/2025

$160K

Zarób, nie daj się wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. USD (czasami ponad 300 tys. USD).Wynegocjuj swoje wynagrodzenie lub swój przegląd CV przez prawdziwych ekspertów – rekruterów, którzy robią to na co dzień.

Księgowy
$114K
Analityk finansowy
$84.6K
Konsultant zarządzania
$131K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Brakuje Twojego stanowiska?

Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


FAQ

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di CFGI ialah Konsultant zarządzania at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $131,340. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di CFGI ialah $114,240.

Polecane oferty pracy

    Nie znaleziono polecanych ofert pracy dla CFGI

Powiązane firmy

  • Tiger Analytics
  • Cogito
  • BCG
  • Expedition Tech
  • Apptio
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby