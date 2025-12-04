Katalog firm
Centrica
Centrica Asystent Administracyjny Pensje

Średnia całkowita rekompensata Asystent Administracyjny in United Kingdom w Centrica wynosi od £24.3K do £33.2K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Centrica. Ostatnia aktualizacja: 12/4/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$35K - $42.3K
United Kingdom
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$32.7K$35K$42.3K$44.6K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Asystent Administracyjny w Centrica in United Kingdom wynosi rocznie £33,202. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Centrica dla stanowiska Asystent Administracyjny in United Kingdom wynosi £24,329.

Inne zasoby

