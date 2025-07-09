Katalog firm
Centrica
Centrica Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Centrica waha się od $38,420 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Obsługa klienta na dolnym końcu do $117,761 dla Menedżer produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Centrica. Ostatnia aktualizacja: 8/17/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $103K
Asystent administracyjny
$38.7K
Obsługa klienta
$38.4K

Inżynier elektryk
$66.8K
Menedżer produktu
$118K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Centrica to Menedżer produktu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $117,761. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Centrica wynosi $66,842.

