Średnia całkowita rekompensata Analityk Cyberbezpieczeństwa w CentralSquare Technologies wynosi od $79.7K do $113K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w CentralSquare Technologies. Ostatnia aktualizacja: 12/4/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$90.2K - $103K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$79.7K$90.2K$103K$113K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w CentralSquare Technologies?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Cyberbezpieczeństwa w CentralSquare Technologies wynosi rocznie $113,280. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w CentralSquare Technologies dla stanowiska Analityk Cyberbezpieczeństwa wynosi $79,680.

Inne zasoby

