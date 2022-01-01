Katalog firm
CentralSquare Technologies
Pracujesz tu? Zgłoś swoją firmę

CentralSquare Technologies Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń CentralSquare Technologies waha się od $50,388 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Specjalista ds. dokumentacji technicznej na dolnym końcu do $172,135 dla Architekt rozwiązań na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy CentralSquare Technologies. Ostatnia aktualizacja: 8/17/2025

$160K

Zarób, nie daj się wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. USD (czasami ponad 300 tys. USD).Wynegocjuj swoje wynagrodzenie lub swój przegląd CV przez prawdziwych ekspertów – rekruterów, którzy robią to na co dzień.

Inżynier oprogramowania
Median $90.2K

Inżynier oprogramowania full-stack

Sukces klienta
$99.5K
Naukowiec danych
$102K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Operacje przychodowe
$111K
Analityk cyberbezpieczeństwa
$96.5K
Architekt rozwiązań
$172K
Specjalista ds. dokumentacji technicznej
$50.4K
Brakuje Twojego stanowiska?

Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w CentralSquare Technologies to Architekt rozwiązań at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $172,135. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w CentralSquare Technologies wynosi $99,495.

Polecane oferty pracy

    Nie znaleziono polecanych ofert pracy dla CentralSquare Technologies

Powiązane firmy

  • CoreLogic
  • Enthought
  • Intrado
  • Infor
  • FiveBy Solutions
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby