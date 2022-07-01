Katalog firm
Capital Rx
Capital Rx Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Capital Rx waha się od $122,640 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Projektant produktu na dolnym końcu do $150,000 dla Inżynier oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Capital Rx. Ostatnia aktualizacja: 8/13/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $150K

Inżynier oprogramowania full-stack

Naukowiec danych
$131K
Projektant produktu
$123K

Menedżer produktu
$136K
Sprzedaż
$146K
FAQ

