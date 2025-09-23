Katalog firm
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Canada w Auth0 wynosi CA$199K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Auth0. Ostatnia aktualizacja: 9/23/2025

Mediana Pakietu
company icon
Auth0
Sr Full-stack Engineer
Toronto, ON, Canada
Łącznie rocznie
CA$199K
Poziom
Senior
Podstawa
CA$163K
Stock (/yr)
CA$35.2K
Premia
CA$0
Lata w firmie
0 Lata
Lata doświadczenia
7 Lata
Jakie są poziomy kariery w Auth0?

CA$225K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Wynagrodzenia stażowe

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Auth0 in Canada wynosi rocznie CA$266,911. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Auth0 dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Canada wynosi CA$190,157.

Inne zasoby