Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in United States w AppLovin wynosi od $242K year dla Software Engineer 2 do $574K year dla Staff Software Engineer. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $350K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w AppLovin. Ostatnia aktualizacja: 10/28/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$242K
$176K
$58.3K
$7K
Senior Software Engineer 1
$247K
$193K
$54.8K
$0
Senior Software Engineer 2
$335K
$224K
$108K
$3.8K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
Nie znaleziono wynagrodzeń
100%
ROK 1
W AppLovin, RSUs podlegają 1-letniemu harmonogramowi uprawnień:
100% uprawnia w 1st-ROK (25.00% kwartalnie)
