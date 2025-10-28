Katalog firm
AppLovin
AppLovin Marketing Pensje

Średnia całkowita rekompensata Marketing in China w AppLovin wynosi od CN¥397K do CN¥578K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w AppLovin. Ostatnia aktualizacja: 10/28/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

CN¥455K - CN¥519K
China
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
CN¥397KCN¥455KCN¥519KCN¥578K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

100%

ROK 1

Typ Akcji
RSU

W AppLovin, RSUs podlegają 1-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 100% uprawnia w 1st-ROK (25.00% kwartalnie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Marketing w AppLovin in China wynosi rocznie CN¥577,898. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w AppLovin dla stanowiska Marketing in China wynosi CN¥396,693.

