Średnia całkowita rekompensata Inżynier Oprogramowania in United States w Antech Diagnostics wynosi od $96.6K do $132K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Antech Diagnostics. Ostatnia aktualizacja: 9/22/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$105K - $124K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$96.6K$105K$124K$132K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

$160K

Jakie są poziomy kariery w Antech Diagnostics?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Antech Diagnostics in United States wynosi rocznie $132,250. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Antech Diagnostics dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in United States wynosi $96,600.

