Ansarada
Ansarada Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Ansarada waha się od $16,528 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Inżynier oprogramowania na dolnym końcu do $49,750 dla Zasoby ludzkie na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Ansarada. Ostatnia aktualizacja: 8/21/2025

$160K

Obsługa klienta
$36.7K
Zasoby ludzkie
$49.8K
Inżynier oprogramowania
$16.5K

FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Ansarada to Zasoby ludzkie at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $49,750. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Ansarada wynosi $36,709.

