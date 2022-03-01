Katalog firm
Angi
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

Angi Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Angi wynosi od $49,750 całkowitej rekompensaty rocznie dla Sprzedaż na dolnym końcu do $280,812 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Angi. Ostatnia aktualizacja: 8/29/2025

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Inżynier Oprogramowania
L1 $155K
L2 $172K
L3 $206K
L4 $236K

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Menedżer Produktu
Median $195K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
L3 $274K
L4 $281K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

83 47
83 47
Analityk Danych
Median $207K
Projektant Produktu
Median $138K
Rekruter
Median $130K
Asystent Administracyjny
$112K
Analityk Biznesowy
$167K
Analityk Finansowy
$169K
Zasoby Ludzkie
$130K
Marketing
$78.6K
Sprzedaż
$49.8K
Badacz UX
$184K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Angi, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)

Masz pytanie? Zapytaj społeczność.

Odwiedź społeczność Levels.fyi, aby nawiązać kontakt z pracownikami różnych firm, otrzymać porady kariery i więcej.

Odwiedź teraz!

Najczęściej zadawane pytania

Angi薪资最高的职位是Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the L4 level，年度总薪酬为$280,812。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Angi的年度总薪酬中位数为$169,150。

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Angi

Powiązane firmy

  • ServiceNow
  • Medallia
  • Chewy
  • FICO
  • Equinix
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby