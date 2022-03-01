Angi Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Angi wynosi od $49,750 całkowitej rekompensaty rocznie dla Sprzedaż na dolnym końcu do $280,812 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Angi. Ostatnia aktualizacja: 8/29/2025
What do Product Managers even do?
Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Angi, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)
Odwiedź społeczność Levels.fyi, aby nawiązać kontakt z pracownikami różnych firm, otrzymać porady kariery i więcej.