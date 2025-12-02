Katalog firm
Alan
Alan Analityk Danych Pensje

Średnia całkowita rekompensata Analityk Danych in France w Alan wynosi od €58.2K do €79.7K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Alan. Ostatnia aktualizacja: 12/2/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$72.8K - $86.4K
France
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$67.2K$72.8K$86.4K$92K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Alan, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

7 years post-termination exercise window.



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Danych w Alan in France wynosi rocznie €79,746. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Alan dla stanowiska Analityk Danych in France wynosi €58,249.

