Zinnov
Zinnov Lønninger

Zinnovs lønn varierer fra $1,601 i total kompensasjon per år for en Venturekapitalist på laveste nivå til $291,450 for en Løsningsarkitekt på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Zinnov. Sist oppdatert: 11/14/2025

Ledelsesrådgiver
Median $12K
Programvareingeniør
$66.7K
Løsningsarkitekt
$291K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

Teknisk programleder
$20.7K
Venturekapitalist
$1.6K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Zinnov er Løsningsarkitekt at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $291,450. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Zinnov er $20,681.

