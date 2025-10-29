Selskapskatalog
Xometry
  • Lønninger
  • UX-forsker

  • Alle UX-forsker lønninger

Xometry UX-forsker Lønninger

UX-forsker-mediankompensasjonspakken in United States hos Xometry utgjør totalt $158K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Xometrys totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/29/2025

Median Pakke
company icon
Xometry
UX Researcher
New York, NY
Totalt per år
$158K
Nivå
Staff
Grunnlønn
$140K
Stock (/yr)
$10K
Bonus
$7.5K
År i selskapet
2 År
Års erfaring
2 År
Hva er karrierenivåene hos Xometry?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Siste lønnsrapporter
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en UX-forsker hos Xometry in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $171,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Xometry for UX-forsker rollen in United States er $157,500.

