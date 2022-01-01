Selskapsoversikt
2U
Jobber her? Gjør krav på ditt selskap

2U Lønninger

2Us lønnsområde varierer fra $64,631 i total kompensasjon årlig for Prosjektleder i nedre ende til $295,764 for Finansanalytiker i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i 2U. Sist oppdatert: 8/10/2025

$160K

Få betalt, ikke utnyttet

Vi har forhandlet frem tusenvis av tilbud og oppnår regelmessig økninger på $30K+ (noen ganger $300K+).Få lønnen din forhandlet eller få din CV gjennomgått av ekte eksperter - rekrutterere som gjør dette daglig.

Programvareingeniør
Software Engineer I $107K
Software Engineer III $159K

Full-stack programvareingeniør

Pålitelighetsingeniør

Produktsjef
Median $133K
Forretningsanalytiker
$123K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Dataanalytiker
$86.1K
Dataanalytiker
$199K
Finansanalytiker
$296K
Personal
$127K
Markedsføring
$150K
Markedsføringsoperasjoner
$103K
Produktdesigner
$80.9K
Programsjef
$92.2K
Prosjektleder
$64.6K
Cybersikkerhetsanalytiker
$144K
Programvareingeniørsjef
$224K
UX-forsker
$216K
Mangler din stilling?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å låse opp siden.


FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos 2U er Finansanalytiker at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $295,764. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos 2U er $130,066.

Utvalgte stillinger

    Ingen utvalgte stillinger funnet for 2U

Relaterte selskaper

  • Sabre
  • Rubicon Project
  • CME Group
  • Morgan Stanley
  • Weedmaps
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser