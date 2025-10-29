Selskapskatalog
Xometry
  • Lønninger
  • Programvareutviklingsleder

  • Alle Programvareutviklingsleder lønninger

Xometry Programvareutviklingsleder Lønninger

Programvareutviklingsleder-mediankompensasjonspakken in United States hos Xometry utgjør totalt $190K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Xometrys totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/29/2025

Median Pakke
company icon
Xometry
Software Engineering Manager
Boston, MA
Totalt per år
$190K
Nivå
L5
Grunnlønn
$180K
Stock (/yr)
$10K
Bonus
$0
År i selskapet
2 År
Års erfaring
18 År
Hva er karrierenivåene hos Xometry?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutviklingsleder hos Xometry in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $379,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Xometry for Programvareutviklingsleder rollen in United States er $197,750.

