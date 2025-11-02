Selskapskatalog
Den gjennomsnittlige Forretningsoperasjoner totalkompensasjonen hos Workday varierer fra $442K til $619K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Workdays totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/2/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$478K - $556K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$442K$478K$556K$619K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Workday er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Forretningsoperasjoner hos Workday ligger på en årlig totalkompensasjon på $618,800. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Workday for Forretningsoperasjoner rollen er $442,000.

