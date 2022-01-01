Selskapskatalog
Palantir
Palantir Lønninger

Palantirs lønn varierer fra $77,113 i total kompensasjon per år for en Administrativ assistent på laveste nivå til $408,000 for en Informasjonsteknolog (IT) på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Palantir. Sist oppdatert: 8/26/2025

$160K

Programvareutvikler
Software Engineer $255K

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Fremskutt Utplassert Programvareingeniør

Forretningsutvikling
Median $150K
Teknisk programleder
Median $205K

Produktleder
Median $200K
Løsningsarkitekt
Median $177K
Dataforsker
Median $183K
Produktdesigner
Median $175K
Programleder
Median $180K
Prosjektleder
Median $150K
Programvareutviklingsleder
Median $300K
Regnskapsfører
$126K

Teknisk Regnskapsfører

Administrativ assistent
$77.1K
Forretningsoperasjoner
$241K
Forretningsanalytiker
$141K
Bedriftsutvikling
$132K
Personalavdeling
$104K
Informasjonsteknolog (IT)
$408K
Juridisk
$255K
Ledelsesrådgiver
$164K
Markedsføring
$134K
Produktdesignleder
$302K
Rekrutterer
$165K
Salg
$137K
Salgsingeniør
$147K
Opptjeningsplan

20%

ÅR 1

20%

ÅR 2

20%

ÅR 3

20%

ÅR 4

20%

ÅR 5

Aksjetype
RSU

Hos Palantir er RSUs underlagt en 5-årig opptjeningsplan:

  • 20% opptjenes i 1st-ÅR (20.00% årlig)

  • 20% opptjenes i 2nd-ÅR (1.67% månedlig)

  • 20% opptjenes i 3rd-ÅR (1.67% månedlig)

  • 20% opptjenes i 4th-ÅR (1.67% månedlig)

  • 20% opptjenes i 5th-ÅR (1.67% månedlig)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Palantir er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Palantir er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Ofte stilte spørsmål

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Palantir on Informasjonsteknolog (IT) at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $408,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Palantir ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $170,357.

