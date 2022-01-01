UPMC Lønninger

Selskapskatalog
UPMCs lønn varierer fra $75,375 i total kompensasjon per år for en Prosjektleder på laveste nivå til $175,000 for en Aktuar på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos UPMC. Sist oppdatert: 11/16/2025

Programvareingeniør
Median $93K
Aktuar
Median $175K
Regnskapsfører
$78.4K

Forretningsanalytiker
Median $80K
Informasjonsteknolog (IT)
$89.6K
Produktdesigner
$121K
Produktdesignleder
$134K
Produktleder
$112K
Prosjektleder
$75.4K
Cybersikkerhetsanalytiker
$85.4K
Teknisk programleder
$102K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos UPMC er Aktuar med en årlig totalkompensasjon på $175,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos UPMC er $93,000.

